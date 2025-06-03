В селе Пешково восстановят закрытый уже 10 лет Дом культуры
В селе Пешково Азовского района восстановят Дом культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Как отмечается, здание ДК находится в аварийном состоянии и закрыто уже более 10 лет. Заявку на проведение ремонта направили на рассмотрение в минкультуры России. При этом, по словам властей Ростовской области, в случае отказа средства будут поэтапно выделять из бюджета региона. В этом случае восстановление объекта завершится в 2026-2027 годах.