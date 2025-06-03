ВЭБ.РФ выделит 4,5 млрд рублей на модернизацию водоснабжения Армавира

ВЭБ.РФ и ГК «Росводоканал» подписали кредитное соглашение на 4,5 млрд руб. для модернизации систем водоснабжения и водоотведения Армавира. Общий объем инвестиционной программы составляет около 30 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Привлечение инвестиций для масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры Армавира позволит решить проблемы накопленного износа сетей и оборудования, повысить качество и доступность услуг жителям, создать комфортную городскую среду и улучшить экологию региона», — заявил управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко.

Он также отметил, что банк будет ежегодно гарантировать исполнение обязательств концессионера перед городом.

Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун рассказал, что ежегодно в муниципалитетах региона обновляют не менее 5% коммунальных сетей. Несмотря на это, износ систем остается высоким.

В рамках программы планируется реконструировать 70 км водопроводных и 63 км канализационных сетей. Обновлению подлежат 16 водопроводных насосных и 12 канализационных насосных станций. Также предусмотрено обновление парка автотранспортной и специализированной техники.

Одной из ключевых задач инвесторов является сохранение социально-ориентированного тарифа для жителей города. Реализация проекта создаст условия для подключения к инженерным сетям новых промышленных объектов Армавира.

Алина Зорина