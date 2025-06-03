Сфера услуг на Кубани выросла в 2,5 раза за 7 лет

Объем платных услуг в Краснодарском крае увеличился с 45 до 118 млрд руб. с 2017 по 2024 год. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авторы доклада связывают рост с развитием туризма и активностью малого и среднего бизнеса. В документе также отмечено, что валовой региональный продукт (ВРП) Кубани с 2017 по 2023 год увеличился на 25%, а инвестиции в основной капитал по итогам 2024 года превысили 1 трлн руб. Рост составил 16%.

По данным исследования, экономика края отличается высокой долей теневого сектора. В 2023 году 17% валовой добавленной стоимости пришлось на проживание в собственном жилье — почти вдвое выше, чем в среднем по ЮФО. Аналитики считают, что показатели отражают масштаб неучтенного арендного туризма.

Значительную долю также занимают торговля и ремонт (14%), транспорт и хранение (13%), сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность (по 9%).

Нурий Бзасежев