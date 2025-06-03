Капремонт участка дороги из Шахт в Цимлянск обойдется в 1,4 млрд рублей

В Ростовской области на капитальный ремонт участка автодороги из Шахт в Цимлянск в Октябрьском районе выделили 1,4 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В проекте договора указывается, что реконструкция участка будет вестись в два этапа за счет средств регионально бюджета. Стоимость первого оценили в 679,9 млн руб., второго в— в 695,9 млн руб. Победителя торгов определят после 16 июня.

Потенциальному подрядчику предстоит построить мост, обустроить земляное полотно, установить дорожные знаки, освещение, видеонаблюдение, барьерное ограждение, а также нанести дорожную разметку.

Срок выполнения договора — 30 октября 2025 года. Есть возможность закончить работы досрочно.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области выделили более 77 млн руб. на ввод в строй нового водозабора и очистных сооружений в Цимлянске. Еще около 55 млн рублей пойдет на ввод первого этапа подключения нового водопровода в рабочих поселках Шахт – Васильевском и Разъезде Васильевском. Второй этап здесь проведут в 2026 году и потратят на него почти 102 млн руб.

Наталья Белоштейн