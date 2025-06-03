Затонувшее в Новороссийске исследовательское судно хотят восстановить

Научно-исследовательское судно «Ашамба», затонувшее в феврале текущего года у побережья Новороссийска, будет восстановлено за счет внебюджетных источников. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН, в середине мая корпус подняли со дна и отбуксировали в Новороссийск, где на мощностях судоверфи «Алексино» стартовали восстановительные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Судно находилось на дне Черного моря несколько месяцев после крушения, вызванного ледяным наращиванием в результате неблагоприятной погоды. Сейчас специалисты оценивают степень повреждений и готовят техническое задание на дефектацию узлов и агрегатов. На основе полученных данных будет принято решение о рентабельности ремонта.

«Ашамба» оставалась единственной исследовательской платформой Института океанологии, работающей в акватории Черного моря. Единственным способом сохранить экспедиционную программу остается привлечение спонсорских средств, отметил замдиректора института по флоту Вячеслав Кременецкий.

Вячеслав Рыжков