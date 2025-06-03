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Ростов экспортировал полторы тысячи свиней в Грузию

Ростовская область отправила в Грузию 12 тонн говядины и около 1,5 тыс. свиней на убой. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты ведомства осмотрели и оформили всю продукцию. Поставляемые товары признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствуют требованиям страны-импортера, сообщает источник.

В ведомстве сообщают— экспортируемые сельскохозяйственные животные клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных.

Валентина Любашенко

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