Ростов экспортировал полторы тысячи свиней в Грузию

Ростовская область отправила в Грузию 12 тонн говядины и около 1,5 тыс. свиней на убой. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты ведомства осмотрели и оформили всю продукцию. Поставляемые товары признаны безопасными в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствуют требованиям страны-импортера, сообщает источник.

В ведомстве сообщают— экспортируемые сельскохозяйственные животные клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных.

Валентина Любашенко