На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров

В Краснодарском крае на 3 и 4 июня действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации Краснодарского гидрометцентра, температура воздуха 3 июня поднимется до +30 °C, а местами до +31 °C. На Черноморском побережье ожидается до +27 °C.

Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозирует потепление в Краснодарском крае выше +30 градусов в ближайшие дни. Это повышает риск возгораний — в большинстве районов сохранится жара до +31 °C.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в регионе также действует штормовое предупреждение о подъеме уровня воды на реках Чамлык и Лаба до неблагоприятных отметок.

Анна Гречко