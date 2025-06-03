В Батайске изъяли 1,5 тысячи литров контрафактного алкоголя

В парке им. Ленина в Батайске сотрудники полиции задержали 37-летнего горожанина, торговавшего фальсифицированной алкогольной продукцией. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Контрафактный алкоголь. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Фото: Контрафактный алкоголь. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

«В одном из торговых павильонов оперативники изъяли 345 бутылок и 29 кег спиртосодержащей продукции общим объемом свыше 1,5 тыс. л. Алкоголь не имел соответствующей маркировки и не соответствовал требованиям безопасности»,— пояснили в ведомстве.

Установлено, что мужчина продавал товар для личной выгоды.

Материалы проверки переданы в департамент потребительского рынка Ростовской области для принятия мер реагирования, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД.

Наталья Белоштейн