Главу поселения на Кубани приговорили условно за злоупотребление полномочиями

Суд признал главу Черноморского городского поселения Северского района виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2023 года администрация поселения заключила контракт с подрядчиком на подготовку проектной документации и сопровождение госэкспертизы по благоустройству парка в пгт. Черноморском. В декабре глава муниципалитета, зная, что работы не выполнены и документы не переданы, подписал акты, по которым подрядчику перечислили 400 тыс. руб.

Суд назначил чиновнику 3 года лишения свободы условно и запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в бюджетных учреждениях, сроком на два года. На имущество обвиняемого наложен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко