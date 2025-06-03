На Кубани упали продажи самогонных аппаратов
В Краснодарском крае в первом квартале 2025 года продажи самогонных аппаратов снизились на 39% по сравнению с последним кварталом 2024 года. Об этом сообщае «РБК Краснодар» со ссылкой на данные объединенной компании Wildberries и Russ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Снижение объемов реализации эксперты объясняют сезонностью спроса и перенасыщением рынка. По их данным, совокупные продажи устройств в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области составили несколько тыс. единиц. Многие приобретают самогонные аппараты в преддверии новогодних праздников, часто — в качестве подарка, отметили аналитики.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что рынок оказался перенасыщен. «Все, кто раньше не имел самогонных аппаратов, их уже приобрели. Поэтому и ограничивать продажу самогонных аппаратов в будущем практически нет никакого смысла — все, кто хотел, уже обзавелись этой продукцией и сейчас покупают только ингредиенты»,— пояснил руководитель ведомства.
По словам эксперта, пик продаж пришелся на 2022–2023 годы, когда спрос обеспечивали представители среднего класса, творческие и экономные граждане, а также просто любопытные потребители. Сейчас, по его мнению, интерес к аппаратам как к хобби исчерпан.
Одновременно в регионе сократились продажи всей алкогольной продукции. В январе–марте 2025 года в крае реализовали 67 млн л алкоголя — на 18 млн л меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Продажи крепкого алкоголя упали на 7,2%, игристого вина — на 11,5%, тихих вин — на 16,8%, пива — на 22,7%.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае перед началом летнего сезона планируют усилить контроль за реализацией алкогольной продукции. Руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный дал распоряжение активизировать меры по противодействию нелегальной торговле спиртными напитками.