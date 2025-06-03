На Кубани упали продажи самогонных аппаратов

В Краснодарском крае в первом квартале 2025 года продажи самогонных аппаратов снизились на 39% по сравнению с последним кварталом 2024 года. Об этом сообщае «РБК Краснодар» со ссылкой на данные объединенной компании Wildberries и Russ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение объемов реализации эксперты объясняют сезонностью спроса и перенасыщением рынка. По их данным, совокупные продажи устройств в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области составили несколько тыс. единиц. Многие приобретают самогонные аппараты в преддверии новогодних праздников, часто — в качестве подарка, отметили аналитики.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что рынок оказался перенасыщен. «Все, кто раньше не имел самогонных аппаратов, их уже приобрели. Поэтому и ограничивать продажу самогонных аппаратов в будущем практически нет никакого смысла — все, кто хотел, уже обзавелись этой продукцией и сейчас покупают только ингредиенты»,— пояснил руководитель ведомства.

По словам эксперта, пик продаж пришелся на 2022–2023 годы, когда спрос обеспечивали представители среднего класса, творческие и экономные граждане, а также просто любопытные потребители. Сейчас, по его мнению, интерес к аппаратам как к хобби исчерпан.

Одновременно в регионе сократились продажи всей алкогольной продукции. В январе–марте 2025 года в крае реализовали 67 млн л алкоголя — на 18 млн л меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Продажи крепкого алкоголя упали на 7,2%, игристого вина — на 11,5%, тихих вин — на 16,8%, пива — на 22,7%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае перед началом летнего сезона планируют усилить контроль за реализацией алкогольной продукции. Руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный дал распоряжение активизировать меры по противодействию нелегальной торговле спиртными напитками.

Нурий Бзасежев