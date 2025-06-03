В Краснодаре ограничат движение для ремонта трамвайных переездов

В Краснодаре в июне—июле планируется проведение ремонтных работ на трех трамвайных переездах, что повлечет за собой введение временных схем движения. Несмотря на то, что основной объем работ будет выполняться в ночное время, ограничения для автотранспорта будут действовать круглосуточно. Расписание трамваев останется неизменным, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Первым объектом станет переезд на пересечении улиц им. Коммунаров и им. Кузнечной — ремонт здесь пройдет с 11 по 16 июня, в период длинных выходных, когда ожидается снижение транспортной нагрузки. На время работ переезд будет закрыт для автомобилей, объезд рекомендован по улицам им. Буденного и им. Головатого.

С 20 июня по 4 июля ограничат проезд через перекресток улиц им. Калинина и им. Тургенева в сторону центра. Движение будет организовано с использованием улиц им. Буденного и им. Калинина. В направлении выезда с территории города ограничения не вводятся.

С 11 по 23 июля переезд на пересечении улиц им. Каляева и Красных Партизан также будет закрыт. Въезд в центральную часть города от улиц им. Красных Партизан и им. Академика Трубилина перекроют, движение будет перенаправлено на улицы им. Академика Трубилина, им. Бабушкина и 2-я Линия. Выезд из города останется открытым.

Вячеслав Рыжков