Ветростанции Ростовской области выработали 360 млн кВтч электричества
В первом квартале 2025 года в распределительные сети филиала Россети Юг — Ростовэнерго поступило около 500 млн кВтч экологичной энергии. Об этом сообщили в правительстве региона.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Согласно информации, основную часть составила электроэнергия от ветровых станций — 360 млн кВтч, остальные 135 млн кВтч выработала гидроэлектростанция. Такой объем электричества способен обеспечить потребности семи крупных промышленных предприятий или 55 гипермаркетов в течение года.
«Мы видим потенциал в использовании зеленых источников для обеспечения региона электроэнергией и снижения воздействия на окружающую среду»,— отметили в правительстве Ростовской области.
Власти региона поддерживают привлечение инвестиций в проекты возобновляемой энергетики. До 2029 года в области планируется строительство еще трех ветростанций, что позволит увеличить мощность вырабатываемой экологичной энергии, уточняет пресс-служба.
В настоящее время в Ростовской области функционируют шесть ветростанций и одна гидроэлектростанция. В 2024 году донские генерирующие объекты на базе возобновляемых источников выдали в сеть Ростовэнерго свыше 1,9 млрд кВтч.
Помимо выработки электроэнергии, в регионе налажено производство компонентов для ветроэнергетических установок: ступиц, гондол, генераторов, систем охлаждения и стальных башен.