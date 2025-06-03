Ветростанции Ростовской области выработали 360 млн кВтч электричества

В первом квартале 2025 года в распределительные сети филиала Россети Юг — Ростовэнерго поступило около 500 млн кВтч экологичной энергии. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Согласно информации, основную часть составила электроэнергия от ветровых станций — 360 млн кВтч, остальные 135 млн кВтч выработала гидроэлектростанция. Такой объем электричества способен обеспечить потребности семи крупных промышленных предприятий или 55 гипермаркетов в течение года.

«Мы видим потенциал в использовании зеленых источников для обеспечения региона электроэнергией и снижения воздействия на окружающую среду»,— отметили в правительстве Ростовской области.

Власти региона поддерживают привлечение инвестиций в проекты возобновляемой энергетики. До 2029 года в области планируется строительство еще трех ветростанций, что позволит увеличить мощность вырабатываемой экологичной энергии, уточняет пресс-служба.

В настоящее время в Ростовской области функционируют шесть ветростанций и одна гидроэлектростанция. В 2024 году донские генерирующие объекты на базе возобновляемых источников выдали в сеть Ростовэнерго свыше 1,9 млрд кВтч.

Помимо выработки электроэнергии, в регионе налажено производство компонентов для ветроэнергетических установок: ступиц, гондол, генераторов, систем охлаждения и стальных башен.

Валентина Любашенко