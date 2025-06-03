Новочеркасский институт получил грант на креативное пространство

В Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте Донского ГАУ прошло торжественное открытие мультиформатного пространства для студенческих отрядов «СО.Здание». Об этом сообщает региональный минсельхозпрод.

По результатам 2024 года институт вошел в число лучших по Ростовской области и получил грант из федерального фонда Российских студенческих отрядов на создание креативного пространства для участников отрядов, уточняют в сообщении.

По данным источника, проект реализован при поддержке молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Каждый год участники студотрядов принимают участие во Всероссийской акции «День ударного труда». Зарплата за один из дней трудового семестра поступает в Фонд Российских студенческих отрядов на социальные нужды.

Валентина Любашенко