Аварийность на трассах «Черноморья» на Кубани и в Адыгее снизилась на 16%

Показатели аварийности на федеральных трассах Краснодарского края и Адыгеи, находящихся в ведении ФКУ Упрдор «Черноморье», в январе—мае 2025 года демонстрируют устойчивое снижение. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных ДТП сократилось на 16%, сообщает пресс-служба «Черноморья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С начала года зафиксировано 281 происшествие против 334 годом ранее. На территории Краснодарского края произошло 250 ДТП (в 2024 году — 278), в Республике Адыгея — 16 (против 38), в Сириусе — 15 (18).

Снижение аварийности специалисты связывают с комплексной профилактической работой, включая установку новых камер фотовидеофиксации в местах концентрации ДТП. За отчетный период на трассах погиб 54 человек (в 2024 году — 85), ранения получили 353 (против 451 годом ранее).

По данным ГИБДД, в 85% случаев причиной ДТП в России остается нарушение правил дорожного движения. В ведомстве отмечают, что снижение аварийности связано с целенаправленной аналитической работой и установкой оборудования фиксации нарушений по результатам анализа очагов ДТП 2023 года. Аналогичная работа началась и по итогам первых месяцев 2024-го.

Ведомство рассматривает 2024 год как статистически аномальный, и существующий уровень аварийности лишь возвращается к прежним значениям. В то же время курс на снижение смертности в два раза к 2036 году, обозначенный в качестве национальной цели, сохраняется в приоритетах.

Вячеслав Рыжков