В сочинском аэропорту построят первую в России частную pLTE-сеть связи

МТС заключила договор на строительство частной сети широкополосного радиодоступа на базе технологии pLTE/5G-Ready в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Реализация проекта запланирована на третий квартал 2025 года. Согласно условиям соглашения, оператор обеспечит устойчивую цифровую связь на взлетно-посадочных полосах, перроне и внутри терминалов. На строительство выделенной сети направят свыше 61 млн руб., ранее сообщалось на портале госзакупок.

МТС установит необходимое оборудование и будет оказывать техническую поддержку в течение пяти лет. Новая сеть позволит автоматизировать операции обслуживания самолетов, повысит скорость передачи данных и эффективность взаимодействия между диспетчерами, службами безопасности и аварийными командами.

Аэропорт Сочи — единственный действующий международный аэропорт в Краснодарском крае с 2022 года. Сейчас воздушная гавань входит в топ-5 по пассажиропотоку в России.

Анна Гречко