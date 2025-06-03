В Краснодаре восстановили трамвайное движение по улице Клинической

В Краснодаре возобновили движение трамваев по улице Клинической. Об этом сообщает МУП «КТТУ».

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Транспорт вышел на маршруты №1, 2, 5, 8 и 15, однако движение осуществляется с ограничением скорости. Ранее на этом участке образовался провал трамвайного полотна, в связи с чем было временно приостановлено движение электротранспорта.

На место аварии выезжали специалисты «Росводоканала». Для устранения последствий ЧП после ливня доставили 140 куб. м щебня и установили насос для откачки воды. Работы велись в круглосуточном режиме.

В пресс-службе городской администрации ранее сообщили, что для ликвидации подтоплений подготовлены 35 единиц техники и 11 мотопомп. Ситуацию в городе мониторят специалисты.

Нурий Бзасежев