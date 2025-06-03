В Ростове с 7 июня запретят парковку у дома №47 в переулке Халтуринском

В Ростове-на-Дону запретят парковать автомобили у дома №47 в переулке Халтуринском. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что причиной для ограничения послужило изменение схемы дорожного движения. Такие меры необходимы для обеспечения повышенной безопасности и беспрепятственного передвижения по городу.

Ограничения начнут действовать с 7 июня.

Мария Хоперская