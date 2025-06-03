В Краснодаре обработают скверы от клещей в ночь на 5 июня

Обработка общественных территорий Краснодара от клещей начнется вечером 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Как уточнили в Центре озеленения и экологии, акарицидные мероприятия пройдут после 22:00 в скверах им. 75-летия Великой Победы, Памяти жертв Гражданской войны, Зенитчиков, Старокорсунском и Памяти Героев Великой Отечественной войны. Жителей и гостей краевой столицы просят временно воздержаться от прогулок по указанным зонам.

Кроме того, с 3 по 5 июня специалисты продолжают мониторинг водоемов на наличие личинок комаров. При необходимости водные объекты обработают от насекомых.

Ранее в Краснодаре от клещей обработали шесть парковых зон. Специалисты прошлись по локациям: Городской сад, Чистяковскую рощу, парки «Солнечный остров», «30-летия Победы», «Рождественский» и «Старая Кубань».

Роспотребнадзор предупреждает о раннем пробуждении клещей на Кубани. По информации ведомства, бесснежная зима способствовала раннему появлению паразитов.

Нурий Бзасежев