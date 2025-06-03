В Краснодаре выходные на День России отгулами и отпусками продлят 14% работников

Четырехдневные праздничные выходные, приуроченные к Дню России, планируют продлить за счет отпуска или отгулов 14% работающих жителей Краснодара. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного среди трудоустроенных представителей экономически активного населения города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В этом году для россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, праздничные дни продлятся с 12 по 15 июня включительно. При этом часть респондентов в Краснодаре намерена взять дополнительные дни отдыха до или после установленного периода, чтобы увеличить продолжительность выходных.

Среди женщин о намерении продлить праздничный отдых сообщили 16% опрошенных, среди мужчин — 12%. Наибольший интерес к такому сценарию проявили респонденты в возрасте от 35 до 45 лет (15%), тогда как среди более молодых и пожилых доля составила по 13%. Отпуск или отгулы чаще планируют работники с доходом до 100 тыс. руб. в месяц — 17% против 11% среди более обеспеченных.

Большинство краснодарцев (59%) сообщили, что не собираются увеличивать продолжительность отдыха и ограничатся предусмотренными законодательством четырьмя выходными днями.

Вячеслав Рыжков