Глава СКР запросил новый доклад по делу о нападении на пару в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручения в связи с инцидентом, произошедшим в феврале 2025 года в Краснодаре, где, по сообщениям в интернете, группа мужчин, выходцев из Республики Армения, напала на семейную пару у подъезда жилого дома, сообщает информационный центр СКР. В ходе конфликта местный житель, защищаясь, нанес одному из нападавших ножевое ранение и в настоящее время находится под стражей, что вызвало резонанс в обществе, заявили в ведомстве.

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Уголовное дело, возбужденное по данному факту, инициировано к передаче из органов внутренних дел в производство Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Соответствующее поручение господин Бастрыкин дал руководителю регионального управления Андрею Маслову. Председатель потребовал оперативно организовать процессуальную передачу материалов дела и представить доклад о ходе расследования, а также рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения фигуранту дела на более мягкую.

Ранее Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль, поручив центральному аппарату ведомства следить за развитием расследования. Ведомство подчеркивает, что исполнение данных поручений остается на контроле центра.

Ранее по запросу «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали подробности резонансного конфликта. По данным ведомства, ночью 1 марта 2025 года в Краснодаре на улице Героя Яцкова в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, 39-летний приезжий из Красноярского края нанес ранения ножом и выстрелами из травматического пистолета троим малознакомым мужчинам в возрасте 21 года, 24 и 28 лет.

Вячеслав Рыжков