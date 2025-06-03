На Дону за сутки произошло девять техногенных пожаров

За минувшие сутки в Ростовской области спасатели потушили девять техногенных пожаров. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / BogodistovAA Фото: t.me / BogodistovAA

Из сообщения следует, что 2 июня в регионе пожарно-спасательные подразделения дважды выезжали на сообщения о загорании сухой растительности. Специалистов 11 раз привлекали для ликвидации последствий ДТП. Спасти удалось двоих пострадавших.

Всего за минувшие сутки ведомство задействовало 216 специалистов и 54 единицы техники.

Мария Хоперская