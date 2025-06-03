Полиция проверит сообщения об отстреле собак в Ленинградском районе

Полиция Кубани начала проверку информации о массовой гибели собак в станице Ленинградской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поводом для проверки послужили публикации в социальных сетях, где местные жители писали о гибели животных, предположительно от выстрелов дротиками. Одну из первых жалоб опубликовала хозяйка погибшего пса, также указав на еще два аналогичных случая.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Приморско-Ахтарске полицейские задержали 48-летнего безработного местного жителя, который застрелил собаку из пневматической винтовки. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Анна Гречко