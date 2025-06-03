С улиц Краснодара за неделю эвакуировали более 300 автомобилей

С 26 мая по 1 июня с улиц Краснодара эвакуировали 341 автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Наибольшее количество нарушений выявили в центральной части города — на улицах Красной, Рашпилевской, Мира, Головатого, Постовой, Писателя Знаменского и Валерия Гассия. Указанные участки традиционно считаются наиболее проблемными в части стихийной стоянки.

Всего с начала 2025 года в краевом центре на штрафстоянку доставили уже 6,8 тыс. автомобилей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре планируют изменить правила платных парковок из-за нарушителей. На стоянках без шлагбаумов бесплатный период сократят с 15 до 5 минут. Пять минут также автомобилисты получат для выезда после завершения оплаченного периода.

Анна Гречко