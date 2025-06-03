В Краснодаре начнут реконструкцию улицы Есенина в 2025 году

Власти Краснодара приступят к первому этапу реконструкции ул. Сергея Есенина в Музыкальном микрорайоне в 2025 году. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Работы затронут участок от ул. Солнечной до ул. Гомельской. В рамках проекта планируют обустроить ливневую канализацию, провести освещение, обновить дорожное покрытие и построить тротуары.

Второй этап реализуют в 2026-2027 годах на отрезке от ул. Гомельской до ул. Петра Метальникова.

В 2023 году для строительства дорог в Музыкальном микрорайоне в муниципальную собственность изъяли 31 земельный участок. Проект планировки микрорайона представили в апреле 2019 года. Подготовкой инициативы занималось МКУ «Горкадастрпроект». Общая протяженность дорог на территории составляет 25 км, из них 20 км находились в частной собственности. В утвержденный проект попали 72 земельных участка, из которых 55 принадлежали жильцам многоквартирных домов.

Анна Гречко