В небе над Крымом сбили три украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских БПЛА над Крымом в ночь на 3 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Всего над территорией России перехватили и уничтожили восемь беспилотников. Два дрона ликвидировали в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской. Один БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Попытка атаки была зафиксирована в период с 20:00 2 июня до 7:00 3 июня. Информация о пострадавших или повреждениях не приводится.

В ночь на 2 июня над Россией перехватили 162 беспилотника. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской областью — 57 БПЛА.

Анна Гречко