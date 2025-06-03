Из-за мягкой зимы в Туве выросло поголовья мелкого рогатого скота

Благодаря мягкой и относительно малоснежной зиме в Республике Тыва увеличилось поголовье мелкого рогатого скота, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг. «В Туве в ходе массового окота мелкого рогатого скота получено более 320 тыс. ягнят и козлят. Это на 7 % больше, чем планировалось»,— отметил он.

Повышению уровня делового приплода, по его словам, будет способствовать улучшение качественного состава стада, увеличение числа баранов и козлов-производителей. Господин Ховалыг в ближайшее время намерен провести совещание с «опытными животноводами из разных районов республики» и представителями муниципальных образований, «которые бок о бок работают с нашими чабанами», что позволит выработать меры по развитию отрасли.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году Тува заготовила 246,4 тыс. т грубых кормов, что на 8,8% больше плановых значений.

Антон Вебер