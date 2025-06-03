В Томской области завели дело о махинациях при ремонте автодороги

Материалы Томской прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы) при ремонте автодороги. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурорская проверка установила, что в июне 2023 года госучреждение «Томскавтодор» и ООО «Сервисная дорожная компания» заключили контракт на ремонт дороги Первомайское — Белый Яр. Стоимость работ превысила 90 млн руб., средства были выделены из бюджета Томской области.

В ноябре 2023 года «Томскавтодор» расторг соглашение из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Однако подрядная организация не вернула в областную казну полученный аванс в размере почти 30 млн руб.

Илья Николаев