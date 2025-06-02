Юрий Слюсарь рассказал об основных приоритетах работы в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области принял участие во встрече с секретарями местных и первичных отделений «Единой России». Это необходимая процедура предварительного голосования, которое партия проводит в преддверии выборов главы региона, объяснили в его пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Встреча, в которой приняли участие более 2 тыс. человек, состоялась сегодня, 2 июня. Говоря о планах и задачах, которые нужно решать на Дону, Юрий Слюсарь подчеркнул, что все они должными быть реалистичными.

«Все проекты изменений к лучшему так и останутся лозунгами, если улучшения не ощутят сами жители, – заметил врио губернатора. – Поэтому стратегический образ будущего Ростовской области должен быть реалистичным и достижимым. Нам не нужны “кисельные берега” и “хрустальные мосты”. Нужно расставлять приоритеты».

Отдельно глава региона остановился на задачах в экономике, назвав ее «фундаментальной основой дальнейшего развития». По словам Юрия Слюсаря, у Ростовской области никогда не было нефти и газа, которые бы давали пополнение казны, но всегда были предпринимательская жилка, интуиция. «А самое главное, у нас исторически высокого уровня региональные компетенции – в промышленности и сельском хозяйстве, в аграрном производстве, в сферах услуг и торговли. Это – конкурентные преимущества Ростовской области. Но важно их постоянное развитие – технологическое, инновационное, – уверен глава региона. – Задача областной власти помогать таким предприятиям реализовать свой потенциал, с помощью экономических налоговых стимулов, поощрения инвестиционной активности».

Он пояснил, что также может помочь активное и осмысленное взаимодействие с федеральным центром. Здесь нужен здоровый протекционизм. Ведущие предприятия должны быть обеспечены заказами, иметь постоянный доступ к оборотным кредитным ресурсам, системно закрывать свои кадровые потребности и оставаться надежным источником доходов областного бюджета в виде налоговых поступлений. Если предприятие работает и зарабатывает на Дону, то и налоги должны оставаться здесь, считает Юрий Слюсарь.

Он также напомнил участникам встречи, что в ближайшее время будет обновлена стратегия социально-экономического развития Ростовской области. Документ пройдет через широкое общественное обсуждение с участием жителей и экспертов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 2 июня Юрий Слюсарь принял участие в предварительном голосовании, которое партия «Единая Россия» проводит в преддверии выборов губернатора Дона.

Владимир Андреев