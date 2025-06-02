Пенсионерки из Симферополя перевели 1,3 млн руб. телефонным мошенникам

Телефонные мошенники обманули пенсионерок из Симферополя на 1,3 млн руб. Прокуратура обратилась в суды города с исками о взыскании денег с «дроперов». Ее требования полностью удовлетворили, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники звонили пожилым женщинам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионерок, что для сохранности средств необходимо перевести деньги на «безопасные счета».

В ходе расследования полиция установила владельцев банковских счетов, куда поступили украденные средства. Ими оказались жители Ростовской области и Республики Татарстан, которые за вознаграждение передали мошенникам свои карты и пароли от них.

Алина Зорина