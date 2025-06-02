На трех участках М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат проезд из-за ремонта

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с 9 июня начнут реконструкцию трех мостов у развязки Шахты — Новочеркасск — Новошахтинск. До апреля 2026 года изменится схема проезда по некоторым участкам автодороги, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что ремонту подлежат следующие участки: 982-й километре, 993-й километре и 1000-й километре. Так, на время реконструкции выделили семь объездных маршрутов:

В направлении города Шахты (с севера) можно развернуться 997-м километре, после чего съехать вправо за 993-м километре (ориентир — пост ДПС в районе Аютинского), либо повернуть на развязке 1000-й километре (Майский — Новошахтинск) и съехать на улицу Дачная в Шахтах. При выезде из Шахт на север нужно съехать вправо с Дачной и развернуться у поста ДПС Аютинский, для движения на юг — съехать вправо с Дачной и развернуться на 997-м километре.

При въезде в Шахты с юга предлагается съехать вправо на Дачную и или за аютинским постом ДПС, для выезда на север в Аютинский и Таловый — нужно двигаться вправо и развернуться на 987-м километре. Для въезда в Красный Сулин с юга нужно развернуться на 977-м километре трассы. Для выезда из Красного Сулина на север нужно развернуться на 987-м километре М-4.

Мария Хоперская