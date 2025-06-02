РБК: для терминала за 120 млрд рублей в Новороссийске запросили господдержку

Финансирование проекта строительства морского терминала в Новороссийске стоимостью 120,7 млрд руб. предполагается осуществить с участием ВЭБ.РФ. Как пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями, 20% средств — это вложения инвесторов, оставшуюся часть планируется покрыть за счет заемного финансирования. ВЭБ.РФ, по данным собеседников издания, может подключиться к проекту через механизм Фабрики проектного финансирования с 2026 года. Сейчас ведется структурирование сделки с участием Сбербанка и Газпромбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Дополнительно власти рассматривают создание в Новороссийске особой экономической зоны для обеспечения условий реализации инициативы. Финальная схема привлечения средств должна получить одобрение в ВЭБ.РФ и федеральных ведомствах.

Проект по перевалке генеральных и навалочных грузов реализует ООО «УПК НСРЗ», на 75% принадлежащее структурам Группы НМТП, находящейся под контролем «Транснефти», и на 25% — аффилированным компаниям «Металлоинвеста». Часть инфраструктуры создается в рамках концессии, заключенной с Росморречфлотом на срок 49 лет в марте 2024 года. Эксперты отмечают, что инфраструктурные инициативы подобного масштаба при нынешних рыночных условиях малореализуемы без господдержки при ставке выше 12% годовых.

Вячеслав Рыжков