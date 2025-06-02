На Дону более 334 тысяч человек подали заявления на самозапрет по кредитам
В Ростовской области более 334 тыс. человек подали заявление на самозапрет на взятие кредита. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По данным источника, более 13 тыс. заявлений также поступило на снятие самозапрета. Как сообщают РИА-Новости, всего в России за три месяца работы сервиса почти 10,7 миллиона россиян установили функцию самозапрета на кредиты, при этом абсолютное большинство (91%) выбрали формат полного запрета, касающийся всех форм кредита: микрозаймов и онлайн-кредитов.