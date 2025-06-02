Муниципальный долг Таганрога сократится до 32% к 2028 году

Муниципальный долг Таганрога по отношению к собственным доходам бюджета снизится с 51% по итогам 2024 года до 32% к 2028 году. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам главы Таганрога, городской бюджет на 2025-2027 годы принят с профицитом. Запланировано погашение бюджетного кредита на 230 млн руб. и коммерческого займа на 50 млн руб.

«Муниципальный долг Таганрога увеличивался с 2011 по 2021 год. Достаточных мер по его сокращению или переводу в бюджетный кредит под значительно меньший процент не принималось»,— подчеркнула госпожа Камбулова.

Впервые городской долг снизился в 2022 году. Тогда же коммерческие займы на 230 млн руб. заменили бюджетным кредитом под 0,1%. С 2023 года бюджет формируется без дефицита, а увеличение задолженности не допускается уже три года подряд, сообщает источник.

На 1 января 2025 года долг составил 1,9 млрд руб. Его доля по отношению к доходам сократилась с 70% в 2021 году до 51% в 2024 году. Для уменьшения муниципального долга проводится систематическая работа по увеличению собственных доходов городского бюджета, оптимизации и переформатированию расходов, приводятся в сообщении Светланы Камбуловой.

Валентина Любашенко