В Ростове Волонтеры вывезли 8 тонн мусора из дома Красса

Волонтеры объединения по сохранению исторического наследия «Мой Фасад» провели субботник в расселяемом доме Красса на Университетском, 28 в Ростове. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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В уборке объекта культурного наследия участвовали 20 добровольцев. С первого этажа здания они вывезли 30 кубометров хлама общим весом 8 тонн. Мусор погрузили в три грузовика, которые предоставила администрация Кировского района, пояснил источник.

Участники субботника также установили решетку на одном из окон первого этажа со стороны двора для защиты от воров. В апреле из здания похитили одну из секций кованого ограждения лестницы.

Оставшиеся средства на субботник в размере чуть более 20 тыс. руб.направят на очистку второго этажа и подвалов здания, объяснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко