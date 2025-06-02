В Курской области в этом году не будут проводить Коренскую ярмарку

Оперштаб Курской области в этом году отменил проведение Коренской ярмарки. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании облправительства. Решение принято из-за «непростой обстановки на территории региона».

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«В условиях режима КТО и ЧС федерального значения мы не можем быть абсолютно уверены в безопасности людей, а это для нас приоритет. Рассчитываю, что это временное решение, и в следующем году ярмарка будет проведена на еще более высоком уровне»,— отметил глава региона.

В прошлом году в Курске усилили меры безопасности при проведении ярмарки. Мероприятия распределили по разным локациям, а программу разбили на большее количество дней.

В 2024 году исполнилось 200 лет с момента присвоения Коренской ярмарке международного статуса. В своем современном виде она проводится с 2001 года. В возобновление традиции ее проведения значительный вклад внесли тогдашний губернатор Курской области Александр Михайлов, митрополит Курский и Рыльский Ювеналий и президент Международного фонда славянской письменности и культуры Вячеслав Клыков. На сегодня она является одним из главных экономических событий Черноземья.

Егор Якимов