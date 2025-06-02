Рабочий погиб на стройке в Новосаратовке после сброшенного на голову ведра с цементом
Полиция разбирается в обстоятельствах гибели рабочего на стройплощадке во Всеволожском районе Ленобласти. Несчастный случай произошел в районе полудня 1 июня в деревне Новосаратовка.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию поступила информация от охранника, который рассказал, что на стройке рабочему на голову упало что-то тяжелое. Выехавшие на место участковые предварительно установили, что на территории строящегося многоквартирного дома неизвестный с 5-го этажа скинул ведро с цементом на голову 34-летнему рабочему из одного из государств Центральной Азии, после чего скрылся.
Пострадавшего доставили в медучреждение, где он впоследствии скончался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника, отметили в полиции.
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