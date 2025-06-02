На Дону вынесли приговор организатору схемы хищения угля из шахты

В Ростовской области вынесли обвинительный приговор жителю Гукова, которого подозревали в организации хищения каменного угля из ликвидированной шахты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, безработный Балакерим Гаджикеримов обвинялся по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). По версии следователей, он похитил из шахты «8 БИС «Восточная» ископаемых на сумму в около 8 млн руб.

Приговором Шахтинского городского суда Гаджикеримову назначено три года колонии общего режима.

Константин Соловьев