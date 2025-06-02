После реновации заполняемость санатория «Ивушка» в Сочи достигла 80%

Заполняемость санатория «Azimut Здоровье Ивушка» в Сочи в высокий сезон достигла 80% после завершения реновации, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу сети Azimut Hotels. Объект, расположенный в Хостинском районе курорта, демонстрирует опережающие темпы бронирования по сравнению с прошлым годом. В компании ожидают, что в июле—сентябре уровень загрузки достигнет 100%. В настоящее время, по информации сети, уже зарезервировано 80% доступных номеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках обновления был полностью модернизирован номерной фонд. В частности, обустроены два номера категории «люкс», десять семейных апартаментов с панорамным остеклением и видом на море, а также 86 стандартных номеров с балконами. Обновление затронуло и инфраструктуру — проведены работы в зонах приема гостей, лобби, ресторане, детском клубе и общественных пространствах. Также была модернизирована инженерная система объекта. Стоимость проекта составила 500 млн руб.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский отметил, что спрос на размещение в «Ивушке» высок со стороны семей с детьми, ориентированных на сочетание отдыха с оздоровлением. По его словам, это обусловлено изменившимися предпочтениями гостей.

Средняя стоимость номера летом составляет около 14 тыс. руб. в сутки, включая питание по системе «шведский стол», базовый пакет оздоровительных процедур и доступ к пляжу санатория. В межсезонье (с октября по апрель) компания планирует завершить обновление крытого бассейна. Количество штатных сотрудников объекта после модернизации не изменилось.

Вячеслав Рыжков