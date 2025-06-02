Медианная цена кондиционеров на Кубани превысила 45 тысяч рублей

Медианная стоимость кондиционеров в Краснодарском крае в период с января по апрель 2025 года достигла 45,1 тыс. руб., что на 12% выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом Business FM Краснодар сообщили аналитики сервиса «Чек Индекс». По их данным, объем покупок также увеличился на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что рост спроса был обусловлен аномально теплой зимой и желанием потребителей заблаговременно приобрести климатическую технику, избегая ажиотажа в преддверии высокого сезона.

В апреле нынешнего года в Краснодаре продажи кондиционеров выросли на 14% относительно марта. Средняя цена устройства с пробегом составила порядка 10 тыс. руб. Кроме того, на 70% увеличился спрос на услуги по ремонту и техническому обслуживанию климатического оборудования.

Вячеслав Рыжков