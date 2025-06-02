Инфляция в Ростовской области достигла 10,6 % в 2025 году

Инфляция в Ростовской области за год составила 10,66%, что на 0,43 процентного пункта превышает среднероссийский показатель в 10,23%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По результатам исследования, основной причиной повышенного роста цен стало удорожание продуктов питания, особенно так называемого «борщевого набора». Эксперты ЦБ объясняют это высокой долей импортных товаров в структуре потребления региона.

Запасы отечественных овощей в области сократились значительнее, чем в среднем по стране, что усилило зависимость от зарубежной продукции. В результате овощи и фрукты подорожали на 31,72%, поясняют в Центробанке.

«Непродовольственные товары показали более умеренную динамику. Моющие средства выросли в цене менее чем на один процент, медицинские изделия — на 9,25%. Электроника, бытовая техника и автомобили, напротив, подешевели из-за снижения спроса на фоне высоких кредитных ставок»,— приводятся в сообщении данные аналитиков.

Несмотря на значительные показатели, темпы инфляции в последнее время замедлились, однако по-прежнему превышают целевой уровень. Центробанк прогнозирует возвращение к инфляции около 4% только к 2026 году.

Валентина Любашенко