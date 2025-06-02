Приезжего в Краснодаре осудят по делу о нападении на полицейского

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Пермского края, обвиняемого в ряде тяжких преступлений, включая посягательство на жизнь сотрудников полиции. По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, материалы дела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, днем 30 мая 2024 года в лесопосадке в районе поселка Водники сотрудники ППС остановили мужчину для проверки документов. Осознавая, что находится в федеральном розыске, обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался скрыться, открыв огонь из самодельного пистолета, считают следователи. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в живот и впоследствии скончался в больнице. Напарники задержали стрелявшего на месте.

Кроме того, следствие вменяет фигуранту незаконное изготовление и оборот оружия, хранение и использование поддельных документов, а также множество эпизодов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств — всего 27 попыток сбыта в марте–мае 2024 года.

В период предварительного следствия обвиняемый находился под стражей по решению суда. Как уточняют в СКР, собрана достаточная доказательственная база, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков