В Батайске в партии из 14 тысяч гвоздик нашли опасного вредителя

В Батайске в крупной партии гвоздик обнаружили карантинный объект - западный цветочный трипс. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уточняется, что 14 тыс. гвоздик привезли из Эквадора. Представителю груза предложили уничтожить, обеззаразить или вернуть товар. Собственник принял решение обеззаразить цветы. Отмечается, что после процедуры и повторного анализа карантинных объектов гвоздики выпустили в оборот.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что основным признаком заражения цветов западным трипсом является образование некрозов в виде светлых пятен с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен.

Константин Соловьев