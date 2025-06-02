Кубанские приставы взыскали более 100 млн рублей задолженности по алиментам

В Краснодарском крае в рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям», стартовавшей 19 мая, взыскано свыше 100 млн руб. задолженности по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. В ходе мероприятия в регионе усилены меры по защите прав несовершеннолетних, включая выезды по местам жительства должников и контроль за дисциплиной работодателей в части перечисления средств на содержание детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении лиц, уклоняющихся от исполнения обязательств, возбуждено более 300 дел по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Сотрудники службы наложили более 100 арестов на имущество должников. Кроме того, в рамках акции состоялся совместный прием граждан с участием главного судебного пристава края Галины Косогорской и уполномоченного по правам ребенка Татьяны Ковалевой. Основные вопросы касались порядка общения с детьми и алиментных выплат.

Наиболее значительные суммы взысканы в Новороссийске (более 14,5 млн руб.), в Прикубанском округе Краснодара (около 11 млн руб.) и в Лазаревском районе Сочи (свыше 5,2 млн руб.).

Вячеслав Рыжков