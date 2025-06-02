Ростовский производитель детской одежды победила в конкурсе «Женщина-лидер — 2025»

Предприниматель Татьяна Шинкарева из Белокалитвинского района Ростовской области получила премию «Женщина-лидер — 2025» в номинации «Финансовая, производственная и IT-деятельность». Об этом сообщили местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации источника, бизнесмен развивает собственный бренд детской одежды. Производство организовано в цехе с полным циклом работ — от разработки лекал до упаковки готовых изделий для реализации в собственных торговых точках.

«Сейчас ведется строительство нового швейного цеха, что будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и увеличению объемов производства красивых и комфортных изделий для детей»,— сообщили в администрации.

Валентина Любашенко