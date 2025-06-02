Половина липецких девятиклассников решила сдавать два ОГЭ вместо четырех

В Липецкой области 6 тыс. из 12 тыс. девятиклассников подали заявление на сдачу двух ОГЭ вместо четырех. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве образования региона. Такая возможность появилась у школьников, поступающих в учреждения СПО, в рамках пилотного проекта, также запущенного в Москве и Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В липецких колледжах на следующий учебный год выделено 7,7 тыс. бюджетных мест, поэтом все школьники, сдающие два экзамена, смогут учиться там бесплатно. Согласно локальным актам, принимать выпускников в учреждения СПО будут на основе среднего балла аттестата. Результаты ОГЭ будут учитываться, если у нескольких претендентов на одно место совпадет этот показатель.

Законопроект об особом порядке ОГЭ в январе 2025 года внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко. В первом чтении его приняли 12 февраля. В изначальной редакции документа пилотный проект планировалось запустить в пяти регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Ко второму перечень был расширен до 12 субъектов, в число которых вошла Липецкая область. Однако при рассмотрении законопроекта на пленарном заседании Госдумы было получено письмо от Минпросвещения, в котором говорилось о готовности к особому порядку ОГЭ только трех указанных регионов. В связи с этим перечень участников проекта был скорректирован, а законопроект заново рассмотрели во втором чтении. Его приняли 18 марта. Пилотный проект продлится как минимум до 31 декабря 2025 года.

Подробнее об эксперименте — в публикации «Ъ».