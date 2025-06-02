На Дону увеличили производство растительных масел на 700 тысяч тонн

Ростовская область увеличила производство растительных масел на 7,2% в 2024 году до 10,4 млн тонн против 9,7 млн тонн годом ранее. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на пресс-службу Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На долю регионов — лидеров, включая Ростовскую область, пришлось около 72% всей произведенной продукции в прошлом году, отмечает источнк.

По данным правительства региона, в конце 2024 года египетская компания Амр Эль Белтаги и донская делегация обсудили перспективы поставок товаров местных производителей растительного масла, мяса, минеральной воды, продуктов для здорового питания и органической продукции из области.

В ТПП уточнили, что по итогам прошлого года Ростовская область заняла первое место по объемам внешнеторгового экспорта среди субъектов ЮФО. Основными торговыми партнерами стали Турция, Египет, Китай, Гонконг, Бангладеш и Индия.

Валентина Любашенко