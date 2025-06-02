Более половины жителей Ростова-на-Дону работают сверхурочно

В Ростове-на-Дону 56% работающего населения трудится сверхурочно. Такие данные публикует портал SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Исследование показывает, что в среднем переработки увеличивают рабочие часы на четверть от нормы. Чаще на работе остаются мужчины. Молодежь (до 35 лет) охотнее соглашается на переработки, однако работает меньше: их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 23% от нормы, а у старшего до 30%.

Чаще всего сверхурочно работаю курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы. Лидерами по количеству часов переработки стали врачи и учителя.

Константин Соловьев