Липчанин пострадал при массированной атаке БПЛА

В результате ночной атаки БПЛА в Лебедянском районе Липецкой области пострадал один человек. У него легкое ранение, угрозы жизни нет. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Также при падении БПЛА в райцентре Лебедянь осколками задело остекление двух частных домов. Одна из проживавших там семей переехала к родственникам, другую поселили в гостинице.

«Помощь в восстановлении окажем. Соответствующие поручения главе района даны. На местах падения беспилотников продолжают работать специалисты. Жители могут слышать хлопки, связанные с разминированием фрагментов БПЛА»,— добавил господин Артамонов.

По данным Минобороны, с 20:10 1 июня до 2:00 2 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 162 дрона, в том числе 57 над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской, шесть — над Орловской, один — над Тамбовской.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате падения обломков БПЛА повреждены как минимум три дома, один МКД и гараж в Курске. Ряд разрушений установлен в здании Курского кожно-венерологического диспансера. Пострадавших и погибших нет.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что ночью 15 беспилотников сбили в трех муниципалитетах региона. Пострадавших среди гражданского населения нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из пригородных населенных пунктов было повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль пострадал в Воронеже.

Также при падении БПЛА на линию электропередач произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Из-за этого временно перекрывался участок трассы в сторону Ростова-на-Дону.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова