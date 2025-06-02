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В Волгодонске иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

В Волгодонске на улице Курчатова накануне вечером иномарка сбила переходящего дорогу ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно установлено, что водитель 1999 г.р. за рулем БМВ X5 допустил наезд на девочку 2014 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая попала в больницу с травмами.

Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Константин Соловьев

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