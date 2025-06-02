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СК проверит детский сад в Миассе после публикации о жестокости воспитателя

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о жестоком обращении педагога с воспитанниками детского сада в Миассе. О результатах проверки по этой ситуации отчитается исполняющий обязанности руководителя челябинского управления СК России Алексей Шавкунов, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация была опубликована в одном из telegram-каналов. В публикации сообщалось, что с декабря 2024-го воспитатель детского сада избивает детей и запирает их в темных помещениях в качестве наказания. Кроме того, в мае этого года один из воспитанников получил сотрясение мозга из-за отсутствия контроля со стороны педагога. Отмечается, что работники детского сада пытались скрыть от родителей этот инцидент.

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области организовало доследственную проверку.

Ольга Воробьева

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